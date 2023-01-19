Власть 19 января 2023, 11:00 Ядерные державы никогда не проигрывали в важных для них схватках — Медведев Медведев: ядерные державы не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба РИА «Новости»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных для них схватках. Так он прокомментировал заявление Запада о том, что Россия должна потерпеть поражение.

«Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — Медведев.

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Он напомнил, что 20 января на немецкой базе Рамштайн пройдет встреча руководителей министерств обороны стран Запада. В частности, они обсудят вопрос с поставками вооружения на Украину. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Кляйн на экономическом форуме в Давосе предложила союзникам еще больше поддерживать киевский режим и передавать ему любое оружие.

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Глава ФРГ Олаф Шольц в Давосе заявил, что России нельзя дать победить в конфликте с Украиной. При этом он подчеркнул, что прямого противостояния НАТО и РФ нужно избежать.