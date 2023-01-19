Власть 19 января 2023, 13:14 Песков не нашел в заявлении Медведева противоречий с ядерной доктриной России Представитель Кремля Песков не нашел в словах Медведева противоречий с ядерной доктриной РИА «Новости»

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Заявление замглавы председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах никак не противоречит российской ядерной доктрине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — сказал он.

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Ранее Медведев написал в своем Telegram-канале о том, что поражение ядерной державы «в обычной войне» может привести к ядерному противостоянию. Такие державы, заметил зампред Совбеза, никогда еще не проигрывали в судьбоносных схватках.

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Медведев оценил и слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что России нельзя дать возможность победить Украину. Одновременно с этим немецкий политик заявил, что нужно не допустить прямой конфронтации РФ и НАТО.