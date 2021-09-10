Посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в Министерство внутренних дел России. Он прибыл в дипведомство. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, его вызвали из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке. Тем не менее официальных комментариев посол не давал и проследовал в здание молча. В МИД РФ тоже пока не прокомментировали вызов дипломата.

Национальные дни молитвы и памяти объявили в США в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября. Американцы с 10 по 12 сентября будут чествовать жертв этой трагедии. Террористы 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра. В результате погибли 2977 человек. Более тысячи останков до сих пор не опознаны.

В конце июня Джон Салливан рассказал журналистам, что вернулся в Россию в надежде на предсказуемые и стабильные отношения между странами. Он подчеркнул, что РФ и США должны сотрудничать там, где есть взаимные интересы, а в случае разногласий — вести открытый и откровенный диалог.