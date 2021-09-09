Дни молитвы и памяти объявили в США в связи с годовщиной терактов 11 сентября

Национальные дни молитвы и памяти объявили в США в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября. Американцы с 10 по 12 сентября будут чествовать жертв этой трагедии. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое опубликовали на сайте Белого дома.

Люди во всем мире были потрясены жестокостью и ужасом террористической атаки на Нью-Йорк. Прошло 20 лет, но эта боль до сих пор в памяти американцев, подчеркнул американский лидер.

Байден объявил национальные дни молитвы и памяти с 10 по 12 сентября. Он попросил американцев почтить память жертв терактов через молитвы и службы в церквях.

Террористы 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Теракты унесли жизни 2977 человек. Более тысячи останков до сих пор не опознаны.

Ранее движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) объявила, что инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября, в годовщину терактов в США.