Посол США вернулся в Россию

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан вернулся в Россию в надежде на предсказуемые и стабильные отношения между странами. Об этом он сам рассказал «Интерфаксу».

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — цитирует агентство Салливана.

Посол подчеркнул, что РФ и Штаты должны сотрудничать там, где есть взаимные интересы, а в случае разногласий — вести открытый и откровенный диалог. Он позитивно оценил встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня и отметил, что будет много работать, чтобы достичь результатов договоренностей глав государств.

«Как посол США в России, я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, в России и во всем мире», — добавил Салливан.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон. Стороны отзывали своих дипломатов на родину для консультаций после ухудшения российско-американских отношений. В Женеве договорились об их возвращении к работе.