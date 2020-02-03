Поправки в Конституцию поддержали до 91% россиян

Всего опросили 1600 человек по всей стране. У респондентов узнавали, как они относятся к тем или иным изменениям. На выбор предлагались варианты «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Вот что показал опрос:

— регулярная индексация пенсий и иных социальных выплат: 91% — за, 1% — против;

— МРОТ не ниже прожиточного минимума: 90% — за, 5% — против;

— ужесточение требований к кандидатам в президенты (жить в России минимум 25 лет): — 87% — за, 5% — против;

— Конституционный суд сможет проверять законопроекты по запросу президента: 81% — за, 4% — против;

— запрет на иностранное гражданство для губернаторов, министров, депутатов, судей: 68% — за, 14% — против;

— президент сможет назначать силовиков и прокуроров после консультаций с Советом Федерации: 66% — за, 12% — против;

— президент не сможет избираться больше двух сроков вообще (а не подряд, как сейчас): 66% — за, 15% — против;

— приоритет российской Конституции над международными договорами: 63% — за, 14% — против;

— расширение полномочий Совета Федерации: 62% — за, 10% — против;

— Госдума сможет утверждать вице-премьеров и министров: 61% —за, 10% — против.

Для 79% опрошенных россиян изменения скорее важны, 16% заявили, что считают их не важными.