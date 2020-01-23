Володин попросил депутатов не опаздывать на заседания Госдумы по поправкам в Конституцию

Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о внесении поправок в Конституцию. Работы предстоит еще много, и депутатов попросили не опаздывать на заседания.

С соответствующей просьбой к парламентариям обратился спикер Государственной думы Вячеслав Володин, которого процитировало ИА «Политика сегодня».

«Если поправок будет много, им необходимо уделять внимание. Качество и эффективность закона — наш приоритет в работе», — сказал Володин.

При такой важной работе, заметил он, опаздывать на заседания недопустимо.

Депутаты уже утвердили концепцию, и дальше их ждет только обсуждение поправок. Всего запланировано три чтения проекта закона об изменении Конституции РФ. Следующее намечено на 11 февраля.

В первом чтении законопроект получил единогласное одобрение членов Госдумы. Инициатива внесения поправок принадлежит президенту России Владимиру Путину. Он озвучил ее во время оглашения послания Федеральному собранию.

Среди изменений, которые должны внести в основной закон страны, указана индексация пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров.