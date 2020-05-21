Правила игры на будущее. Понятие самоизоляции предложили прописать в законе

В Совете Федерации предложили официально определить, что такое самоизоляция, как ее можно устанавливать и какие полномочия получают власти с введением этого режима. С помощью этого сенаторы хотят установить «правила игры» на будущее.

Определить понятие «самоизоляция» хотят участники комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Легальное определение режима собираются внести в перечень мероприятий по совершенствованию закона «в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях», передает РИА «Новости».

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», — объяснила агентству первый зампред комитет Ирина Рукавишникова.

По ее словам, Россия не застрахована от подобных ситуаций в дальнейшем, так что нужно установить на будущее «правила игры», которые бы учитывали все интересы и ресурсы.

Режим изоляции из-за коронавируса ввели 28 марта. Каждый регион получил право определять условия этого режима по-разному, в зависимости от эпидемической обстановки. В Москве и Подмосковье с этого времени и до 31 мая нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Для проезда на транспорте нужно оформить пропуск, а с 12 мая стало обязательным ношение масок в общественных местах.