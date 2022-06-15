Помощник Путина раскрыл тему его речи на ПМЭФ-2022

Ключевым спикером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет глава государства Владимир Путин. Тему его выступления, которое состоится 17 июня, раскрыл помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.

«Предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике», — сказал он.

Лидер страны озвучит проблемы, с которыми столкнулось мировое хозяйство, в частности расскажет о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях. Он также проанализирует формирование многополярной экономической модели и ее перспективы для всех участников глобального рынка. Однако наибольшая часть речи будет посвящена экономическому развитию России.

Юбилейный, XXV Петербургский международный форум пройдет с 15 по 18 июня. В нем примут участие представители 40 стран мира.