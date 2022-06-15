Помощник Путина назвал число высокопоставленных делегаций на ПМЭФ

Участие в Петербургском международном экономическом форуме примут делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира. Предположительно, приедут на ПМЭФ и представители Афганистана.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что на форуме ждут большое количество гостей. Его слова привело РИА «Новости».

«Если говорить о высокопоставленных делегациях из-за рубежа, официальных, правительственных, то мы ожидаем, что эти делегации приедут из более 40 стран мира», — уточнил Ушаков.

Возможное участие в ПМЭФ представителей представителей «Талибана»* он комментировать не стал.

«Я не знаю», — сказал помощник президента РФ.

Списки участников, добавил Ушаков, еще готовят. Он предложил дождаться открытия форума.

Дипломатический источник в Кабуле сообщал, что участие в ПМЭФ запланировал замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана. В делегацию включат представителей бизнеса страны.

*Движение «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.