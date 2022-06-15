Помощник Путина рассказал, о чем президент будет говорить на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) затронет тему экономического развития страны. Глава государства посвятит большую часть своей речи стоящим перед РФ задачам.

Содержание обращения Путина озвучил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра», — сказал он.

Среди них Ушаков назвал задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития РФ, развитию внутренней деловой активности и созданию комфортных условий для бизнеса. Путин затронет и вопрос укрепления внешних торгово-инвестиционных связей.

В 2022 году ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Участвовать в нем пригласили представителей более чем 190 стран. Согласились уже 69.