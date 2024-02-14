Мир 14 февраля 2024, 00:18 Интервью Путина в соцсети X посмотрели 200 миллионов раз Число просмотров интервью Путина с Карлсоном в соцсети X достигло 200 млн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону с 9 февраля набрало более 200 миллионов просмотров. Представитель американской прессы опубликовал его на своей странице в X.

Количество репостов составило 308 тысяч, отметку «нравится» поставили более одного миллиона человек. На YouTube число просмотров видео составило 16,2 миллиона.

Реклама

Интервью Путина опубликовали в социальной сети X в ночь на 9 февраля. Беседа длилась два часа, глава государства обсудил с Карлсоном большой круг актуальных вопросов. Среди них были конфликт на Украине, отношения России и Запада. За первые сутки после выхода видео интервью набрало свыше 100 миллионов просмотров.

Офис президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировал интервью. Советник Сергей Лещенко заявил, слова Путина способны негативно повлиять на помощь Украине со стороны западных союзников.