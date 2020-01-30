Главе Чувашии «воздали по делам» за отвратительное поведение

Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева отправили в отставку из-за «отвратительного» поведения. Его поступки нельзя ничем объяснить, и у федеральной власти просто не осталось другого выбора.

Отставка Игнатьева в связи с утратой доверия президента показалась закономерной и естественной директору по политическому анализу Института социального маркетинга Виктору Потуремскому. Свое мнение он изложил в беседе с газетой «Взгляд».

«То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно. Причем это еще и необъяснимо ничем», — заметил эксперт.

Потуремский подчеркнул, что бывшему главе Чувашии «воздалось по делам», хотя у правоохранительных органов и нет претензий к Михаилу Игнатьеву.

«То, как он себя вел, что делал и говорил, — это совершенно точно не оставило федеральной власти другого выхода», — заметил политолог.

Он обратил внимание, что высшее должностное лицо региона является «слишком значительной» политической фигурой. Люди перестали доверять Игнатьеву, а Путин просто реализовал желание жителей Чувашии, отправив его в отставку.

Своей должности Михаил Игнатьев лишился накануне. Потерял он и членство в «Единой России». Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Николаева.