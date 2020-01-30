Путин назначил Олега Николаева врио Чувашии

Николаев на посту врио губернатора Чувашии намерен сразу после вступления в должность разобраться в ситуации в регионе, изучить все действующие программы. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что программы намерен оценить с позиции реализации положений президентского послания.

Бывший глава республики Михаил Игнатьев указом президента был отправлен в отставку. Его также лишили членства в партии «Единая Россия». Причина — нарушение этических норм. Скандал разгорелся во время торжественной передачи МЧС новых пожарных машин. Одного из сотрудников Игнатьев заставил прыгать за ключами.

Позднее Игнатьев заявил, что скандал с ключами был раздут из-за происков конкурентов. На самом деле он уважает спасателей. В МЧС Чувашии рассказали, что глава республики был ранее лично знаком с человеком, которого он заставил подпрыгивать, и объяснили все «дружеской шуткой на оптимистичной ноте».