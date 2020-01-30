    30 января 2020, 05:51

    Путин назначил Олега Николаева врио Чувашии

    Светлана Степанова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы республики Чувашия руководителя комитета Госдумы по делам национальностей Олега Николаева.
    Путин назначил Олега Николаева врио Чувашии

    Николаев на посту врио губернатора Чувашии намерен сразу после вступления в должность разобраться в ситуации в регионе, изучить все действующие программы. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что программы намерен оценить с позиции реализации положений президентского послания.

    Бывший глава республики Михаил Игнатьев указом президента был отправлен в отставку. Его также лишили членства в партии «Единая Россия». Причина — нарушение этических норм. Скандал разгорелся во время торжественной передачи МЧС новых пожарных машин. Одного из сотрудников Игнатьев заставил прыгать за ключами.

    Позднее Игнатьев заявил, что скандал с ключами был раздут из-за происков конкурентов. На самом деле он уважает спасателей. В МЧС Чувашии рассказали, что глава республики был ранее лично знаком с человеком, которого он заставил подпрыгивать, и объяснили все «дружеской шуткой на оптимистичной ноте».