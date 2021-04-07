В администрации президента США может появиться спецпредставитель по «Северному потоку — 2». Его цель — переговоры с Европой об остановке строительства российского газопровода, сообщили источники Politico в Белом доме.

По информации издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил должность спецпредставителя Амосу Хокстейну. В администрации бывшего президента Барака Обамы он курировал международную энергетику. Хокстейн пока не ответил на предложение.

Строительство «Северного потока — 2» останавливалось на год из-за американских санкций против подрядчиков проекта. Сейчас прокладка трубопровода завершена на 96%. Последний морской участок укладывают в исключительной экономической зоне Дании.

США выступают против «Северного потока — 2», заявляя, что это нарушает энергетическую безопасность Европы. Газ по трубопроводу пойдет в обход Украины.

Компания-оператор «Северного потока — 2» заявила о провокациях в зоне строительства. По данным компании Nord Stream 2, там регулярно появляются иностранные военные суда, а также противолодочные самолеты.