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    01 апреля 2021, 22:01

    Оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях в зоне строительства

    Дарья Бунякова

    Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в зоне строительства газопровода находятся иностранные суда и самолеты. Оператор проекта подтвердил слова о провокациях.

    Оператор «Северного потока — 2» заявил о провокациях в зоне строительства

    «Мы подтверждаем заявление, сделанное директором Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андреем Мининым, подчеркивающее необходимость соблюдать требования морской безопасности», — привел РБК сообщение пресс-службы компании.

    Ранее Минин заявил, что строящие газопровод корабли подвергаются провокациям, которые явно были заранее спланированы и подготовлены. При этом в зоне «Северного потока — 2» находятся не только иностранные рыболовецкие суда, но и военные корабли с подлодками. Кроме того, в провокациях участвуют самолеты.

    «Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — отметил директор филиала.

    В Nord Stream 2 AG уточняли, что 28 марта на участке, где работает трубоукладчик «Фортуна», увидели неопознанную подлодку. При этом активность проявляют и другие суда, не реагирующие на запросы экипажа «Фортуны».