Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в зоне строительства газопровода находятся иностранные суда и самолеты. Оператор проекта подтвердил слова о провокациях.

«Мы подтверждаем заявление, сделанное директором Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андреем Мининым, подчеркивающее необходимость соблюдать требования морской безопасности», — привел РБК сообщение пресс-службы компании.

Ранее Минин заявил, что строящие газопровод корабли подвергаются провокациям, которые явно были заранее спланированы и подготовлены. При этом в зоне «Северного потока — 2» находятся не только иностранные рыболовецкие суда, но и военные корабли с подлодками. Кроме того, в провокациях участвуют самолеты.

«Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — отметил директор филиала.

В Nord Stream 2 AG уточняли, что 28 марта на участке, где работает трубоукладчик «Фортуна», увидели неопознанную подлодку. При этом активность проявляют и другие суда, не реагирующие на запросы экипажа «Фортуны».