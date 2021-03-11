США могут ввести новые санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем изучать другие возможности для санкций в перспективе», — привел его слова ТАСС.

Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода.

«Президент Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды», — сказал дипломат.

«Северный поток — 2», по его словам, угрожает Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза. При этом, добавил глава американской дипломатии, строительство трубопровода завершено на 95%.

В декабре 2019 года США объявили о введении санкций против компаний, занимающихся строительством «Северного потока — 2». После этого из проекта вышел швейцарский подрядчик «Газпрома» — компания Allseas.

Укладка труб в Балтийском море остановилась на год. В феврале 2021 года ее возобновило российское судно «Фортуна», в марте к нему присоединилось судно-трубоукладчик «Академик Черский».