Politico: Путин и Байден встретятся в Женеве

Президенты Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу в Женеве. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

Как говорится в публикации, Женева — излюбленное место проведения международных конференций, переговоров на высшем уровне и других крупных встреч, так как Швейцария исторически сохраняет нейтралитет в различных конфликтах и не является членом НАТО.

«Администрация Байдена рассматривала несколько потенциальных мест проведения саммита. В число соперничающих городов входили Вена и Хельсинки — также излюбленные места для проведения международных встреч», — написало Politico.

Накануне о Женеве как о возможном месте встречи Путина и Байдена рассказал корреспондент телеканала NBC News Джефф Беннетт. Американский журналист подчеркнул, что основными темами переговоров российского и американского лидеров станут борьба с изменением климата, контроль над ядерным вооружением, сдерживание Северной Кореи и ситуация в Афганистане.

В апреле Путин поговорил с Байденом по телефону. Тогда глава Белого дома предложил своему российскому коллеге встретиться на территории третьей страны.