Появилось фото Байдена в момент телефонного разговор с Путиным

Белый дом опубликовал фото президента США Джо Байдена, проводившего телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров начались 30 декабря в 23:35 по московскому времени.

На фото Джо Байден сидит за столом, в руках у него телефонная труба. За спиной расположен американский флаг.

Разговор президентов Путина и Байдена, уточнило агентство Reuters, завершился. Он продолжался около 50 минут. Окончание разговора подтвердили в Кремле.

В Белом доме сообщили, что телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США (23:35 по Москве).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор начался «вовремя».

Предполагалось, что в ходе нынешней беседы стороны продолжат обсуждение вопросов, затронутых во время видеоконференции 7 декабря. Не исключалось, что главы государств поднимут и тему гарантий безопасности. В Кремле отметили, что целью разговора является достижение компромисса «с учетом принципиальных позиций друг друга».

В администрации Байдена раннее отметили, что беседа состоится по инициативе российской стороны.