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    31 декабря 2021, 00:11

    Начался телефонный разговор Путина и Байдена

    Телефонный разговор Путина и байдена начался в 23:35 по Москве

    Алексей Иванчин

    Телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина начался в 23:35 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

    «Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США (23:35 по Москве)», — отметили в американской администрации.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил агентству «Интерфакс», что беседа двух президентов началась вовремя.

    «Начали вовремя», — сказал Песков.

    Разговор Путина и Байдена проходит на фоне очередного обострения в отношениях между Россией и США в связи с ситуацией на Украине.

    В Белом доме ранее сообщили, что начало телефонных переговоров президентов РФ и США запланировано на 23:30 по московскому времени. В администрации Байдена отметили, что беседа состоится по инициативе российской стороны.

    Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро к рублю начали резко расти в четверг. Валюту активно скупают перед предстоящими переговорами президентов России и США.