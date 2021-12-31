Начался телефонный разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина начался в 23:35 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

«Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени восточного побережья США (23:35 по Москве)», — отметили в американской администрации.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил агентству «Интерфакс», что беседа двух президентов началась вовремя.

«Начали вовремя», — сказал Песков.

Разговор Путина и Байдена проходит на фоне очередного обострения в отношениях между Россией и США в связи с ситуацией на Украине.

В Белом доме ранее сообщили, что начало телефонных переговоров президентов РФ и США запланировано на 23:30 по московскому времени. В администрации Байдена отметили, что беседа состоится по инициативе российской стороны.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро к рублю начали резко расти в четверг. Валюту активно скупают перед предстоящими переговорами президентов России и США.