Названо время начала телефонного разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина начнется в 23:30 по московскому времени. Такое время стоит в графике американского лидера, сообщили в Белом доме.

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 по полудню (23:30 по Москве)», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее стало известно, что президенты США и РФ Байден и Путин проведут 30 декабря телефонные переговоры. Предполагается, что в разговоре лидеры стран затронут в том числе тему предстоящих двусторонних переговоров.

Переговоры России и США по стратегической безопасности намечены на 10 января. За ними последуют также встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Беседа состоится по инициативе Путина, заявила представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

Президент США Джо Байден ранее не стал исключать возможности новой личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сам заявил журналистам.