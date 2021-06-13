Появились подробности о состоянии мэра Кисловодска после падения с электросамоката

Состояние главы Кисловодска Александра Курбатова, прооперированного после падения с электросамоката, стабилизировалось. Тем не менее оно все еще остается тяжелым, сообщили в администрации города в Instagram.

«Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остается тяжелым», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя в Кисловодск приехала бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым. Также прибыли специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Бурденко.

Курбатов катался 12 июня на электросамокате, но не справился с управлением, упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи срочно провели ему операцию. Пострадавший лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

Главе Кисловодска 51 год, он руководит городом с конца 2015 года.

На фоне роста числа аварийных ситуаций с участием электросамокатов комиссия Совета по правам человека предложила посвятить электросамокатам отдельную главу в ПДД. Также стоит ограничить скорость их передвижения и оснастить номерными знаками.