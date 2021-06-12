«Состояние тяжелое». Глава Кисловодска попал в больницу после падения с электросамоката

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали в тяжелом состоянии. Он неудачно упал с электросамоката, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Очень неудачное падение с электосамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция», — написал Владимиров в Instagram.

Владимиров «глубоко сопереживает семье Александра Вячеславовича» и надеется на лучшее.

В последнее время к электросамокатам приковано большое внимание — все ради безопасности самих пользователей и пешеходов. Например, в Москве изменили правила проката. В парках они будут автоматически снижать скорость, а ездить на транспортном средстве вдвоем запретят. Несовершеннолетним не разрешат арендовать самокат.