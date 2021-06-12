Главе Кисловодска провели операцию после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Пациента уже прооперировали, сообщила городская администрация.

«Была проведена хирургическская операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — написала пресс-служба в Instagram.

Курбатов упал с электросамоката 12 июня. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Главу города госпитализировали в в тяжелом состоянии. Владимиров отмечал, что врачи борются за жизнь пострадавшего.

Курбатову 51 год. Он стал главой Кисловодска в конце 2015 года. До этого занимал должности замминистра труда и социальной защиты Ставропольского края, заместителя главы Ставрополя и возглавлял Ставропольское региональное отделение Фонда соцстрахования. Курбатов женат и воспитывает троих детей.

Сейчас во многих регионах обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Такой вопрос подняли из-за участившихся случаев травмирования людей. В Москве уже изменили правила проката, а в Петербурге запретили передвигаться на этом транспорте в центре города.