Подмосковье подготовит санатории и гостиницы для нетяжелых пациентов с COVID-19

Дополнительные койки для лечения людей, которые переносят коронавирус в легкой форме, могут появиться в санаториях и гостиницах в Подмосковье. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов заняться этим вопросом.

«Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения, создания дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого удобного, приспособленного места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме», — заявил Воробьев во время общения с главами муниципалитетов по видеосвязи.

Источник фото: телеканал «360»

Он объяснил, что иногда люди в силу возраста или других обстоятельствах не хотят оставаться дома одни. Они просят даже при отсутствии серьезных симптомов заболевания их госпитализировать. По словам губернатора, существует общемировая практика: наблюдение пациентов врачами рядом с инфекционными клиниками.

«Ряду глав я уже дал такую команду, чтобы они оперативно подготовили и рассмотрели размещение пациентов на этих койках», — добавил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он объявил, что по решению оперативного штаба на базе поликлиник (в первую очередь, где есть КТ) развернут центры по контролю и размещению в случае необходимости пациентов.

«Там ведется мониторинг и подробное сопровождение пациента по его сатурации (насыщенность организма кислородом), температуре и состоянию легких», — заметил глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев рассказал и про обеспечение Московской области лекарствами. По его словам, самыми дефицитными сейчас являются актемра и гидроксихлорохин.

Все лекарства без исключения у нас есть. Есть на девять тысяч тяжелых случаев. Сейчас 400 тяжелых случаев, то есть мы запаслись лекарствами. Лекарства находятся и в стационарах, и на складах и распределяются через главных врачей Андрей Воробьев.

За последние сутки в Подмосковье выявили еще 831 новый случай коронавируса. Всего СОVID-19 подтвердился у 34 346 человек в регионе. Выздоровели 5908 пациентов, жертвами вируса стали 340 больных.

Частично Московская область уже сняла ограничения, связанные с пандемией. Так, в Подмосковье отменили цифровые пропуска, а сотрудники предприятий вышли на работу. В связи с этим число пассажиров в автобусах уже увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей.