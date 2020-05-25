Подмосковье подготовит санатории и гостиницы для нетяжелых пациентов с COVID-19
«Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения, создания дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого удобного, приспособленного места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме», — заявил Воробьев во время общения с главами муниципалитетов по видеосвязи.
Он объяснил, что иногда люди в силу возраста или других обстоятельствах не хотят оставаться дома одни. Они просят даже при отсутствии серьезных симптомов заболевания их госпитализировать. По словам губернатора, существует общемировая практика: наблюдение пациентов врачами рядом с инфекционными клиниками.
«Ряду глав я уже дал такую команду, чтобы они оперативно подготовили и рассмотрели размещение пациентов на этих койках», — добавил Воробьев.
Он объявил, что по решению оперативного штаба на базе поликлиник (в первую очередь, где есть КТ) развернут центры по контролю и размещению в случае необходимости пациентов.
«Там ведется мониторинг и подробное сопровождение пациента по его сатурации (насыщенность организма кислородом), температуре и состоянию легких», — заметил глава региона.
Воробьев рассказал и про обеспечение Московской области лекарствами. По его словам, самыми дефицитными сейчас являются актемра и гидроксихлорохин.
Все лекарства без исключения у нас есть. Есть на девять тысяч тяжелых случаев. Сейчас 400 тяжелых случаев, то есть мы запаслись лекарствами. Лекарства находятся и в стационарах, и на складах и распределяются через главных врачейАндрей Воробьев.
За последние сутки в Подмосковье выявили еще 831 новый случай коронавируса. Всего СОVID-19 подтвердился у 34 346 человек в регионе. Выздоровели 5908 пациентов, жертвами вируса стали 340 больных.
Частично Московская область уже сняла ограничения, связанные с пандемией. Так, в Подмосковье отменили цифровые пропуска, а сотрудники предприятий вышли на работу. В связи с этим число пассажиров в автобусах уже увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей.