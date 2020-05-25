    25 мая 2020, 12:43

    Пассажиров в автобусах Подмосковья стало на 5% больше, чем неделю назад

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В автобусах Подмосковья появилось больше пассажиров. Поток вырос на 5% по сравнению с предыдущей неделей. Это связано с открытием ряда предприятий и частичным снятием ограничений.
    Пассажиров в автобусах Подмосковья стало на 5% больше, чем неделю назад

    Прогнозируется дальнейшее увеличение числа пассажиров, что может быть связано с теми же причинами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

    Однако поток стал на 72% меньше, чем в начале марта. Также к сегодняшнему утру в автобусах не было пенсионеров старше 65 лет, а количество школьников сократилось на 99%.

    Вместе с тем снизилось и число льготных пассажиров. Их стало на 77% меньше по сравнению с началом марта.

    А цифровые пропуска в Подмосковье отменили с 23 мая. Но для поездок в столицу они понадобятся — там плотность населения намного больше.

    Ранее выданные QR-коды будут действовать в Москве до 26 мая включительно. А оформить пропуск можно на сайте mos.ru.

    Новые стандарты

    Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье появились новые стандарты и правила поведения. В области усилили масочный режим. За нарушения грозит штраф, равный четырем тысячам рублей.

    Особые правила действуют на производствах и стройках. Там ввели новую должность — стюард. Это специалисты, которые отвечают за здоровье каждого сотрудника.

    Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.