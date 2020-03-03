Подмосковье готово дать отпор коронавирусу после первого заражения в Москве

В Москве выявили первый случай заболевания коронавирусом. Заболевших в Подмосковье нет. Губернатор Андрей Воробьев заметил, что важно подробно рассказывать людям об этой инфекции. Для профилактики среди детей также все сделано — они заразиться не могут.

Глава Московской области на совещании правительства в Красногорске обратил внимание, что тема COVID-19 беспокоит многих. Поэтому необходимо вовремя распространять информацию о коронавирусе.

«Темой номер один в мире является тема распространения коронавируса. <…> Мы со своей стороны делаем все необходимое в рамках работы оперативного штаба. <…> Все предосторожности мы принимаем, не сидим сложа руки. И понимаем, что тема беспокоит всех без исключения жителей, каждую семью. Наша задача — своевременно информировать и проводить все профилактические работы», — заметил Воробьев.

Первым москвичом, который заразился COVID-19, стал мужчина, который недавно прилетел из Италии. Характерных симптомов коронавируса у него нет.

Мужчине оказывают всю необходимую помощь. Всех знакомых и родственников, контактировавших с заболевшим, отправили наа карантин. Наблюдают врачи и за пассажирами, которые летели с Беровым одним рейсом. Пока наличие вируса у них в крови не подтвердилось.

В больницу направили 24 человека. Карантин в домашних условиях организован для 83 пассажиров без симптомов болезни, летевших с москвичом.

Во всем мире коронавирусом уже заразились более 90 тысяч человек, свыше трех тысяч пациентов медики потеряли.

Чтобы не заразить COVID-19, нужно соблюдать довольно простые правила: тщательно мыть руки с мылом ил пользоваться спиртосодержащими салфетками, держаться на расстоянии от больных, не трогать глаза, нос или рот, отказаться от лишних поездок и посещения многолюдных мест.