Коронавирус и его симптомы

Коронавирусы — это семейство вирусов, преимущественно поражающих животных. Но бывают случаи, когда они могут передаваться человеку. Обычно вызванные коронавирусами заболевания протекают в легкой форме, но есть и исключения.

Симптомы COVID-19 схожи со многими респираторными заболеваниями. Больно чувствует усталость, у него затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и/или боль в горле, озноб, головную боль, боль в мышцах и конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть признаки желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Если эти симптомы есть, стоит ответить на два вопроса:

1. Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай, Италию, Иран, Южную Корею и прилегающие регионы)?

2. Вы были в контакте с кем-то, кто приехал из этих стран?

Если да, то отнестись к симптомам следует с максимальным вниманием.

Распространяется COVID-19 воздушно-капельным путем - при чихании и кашле. Также подхватить заразу можно, касаясь любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда касаются грязными руками рта, носа или глаз.

Вылечить новый коронавирус можно, однако стоит помнить, что на сегодня нет препаратов от COVID-19. Но в ряде стран, в числе которых и Россия, уже начаты разработки вакцины против новой инфекции.

Заразиться COVID-19 могут люди всех возрастов. В заявлении комиссии по здравоохранению Уханя говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет.

Профилактика коронавируса

Первое правило — это соблюдение гигиены. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Если такой возможности нет, то надо пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Поскольку вирусы от больного человека к здоровому передаются воздушно-капельным путем, необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных, а также не трогать руками глаза, нос или рот. При кашле, чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, после использования их нужно выбрасывать. Уменьшить риск заболевания можно, избегая лишних поездок и посещений многолюдных мест.

Для профилактики не только коронавируса нужно придерживаться здорового образа жизни. Он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Необходимы полноценный сон, физическая активность, а также употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Чтобы обезопасить себя от заражения, маску важно правильно носить: она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую; использованную одноразовую маску нужно немедленно выбросить, повторно ее использовать нельзя; желательно не касаться поверхности маски при ее снятии, в противном случае необходимо тщательно вымыть руки.

В случае заболевания гриппом или коронавирусом нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если заболел кто-то из родных, его нужно поместить в отдельную комнату. Если такой возможности нет, то следует соблюдать расстояние не менее одного метра от больного. Часто проветривайте помещение. Как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Желательно ограничить общение больного с членами семьи. Ухаживать за больным должен только один человек.

Среди осложнений от коронавирусной инфекции лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния в этом случае протекает быстро.

Оперативно начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни, подчеркивается в сообщении ведомства.