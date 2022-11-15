Власть 15 ноября 2022, 02:18 Поддержку мемориалов жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны обсудят с Путиным Президент Путин обсудит с оргкомитетом «Победа» поддержку мемориалов жертвам геноцида ВОВ

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На фоне демонтажа советских памятников на Украине и в ряде европейских стран президент РФ Владимир Путин обсудит поддержку мемориальных комплексов жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны. Совещание пройдет в рамках заседания оргкомитета «Победа»15 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Тема поддержки и развития в России памятников жертвам геноцида советского народа нацистами и их пособниками в военные годы сейчас особенно актуальна. Недели не проходит без новостей из Латвии, Украины, Эстонии или Польши о сносе мемориалов, связанных с историей Советского союза и Великой Отечественной войны.

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9 ноября в латвийском городе Резекне начался снос памятника «Алеша» советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков. В Киеве убрали памятники командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и советскому генералу Николаю Ватутину. В начале ноября сообщалось о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

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На заседании оргкомитета также расссмотрят заявки городов на присвоение почетных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести».

Кроме этого, начнется планирование мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.