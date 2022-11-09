Латвийские СМИ сообщили о начале сноса памятника советским воинам «Алеша» | 360°

Мир 09 ноября 2022, 11:20 Латвийские СМИ сообщили о начале сноса памятника советским воинам «Алеша» lsm.lv: демонтаж памятника советским воинам начался в латвийском городе Резекне Википедия

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Снос памятника «Алеша» советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны начался в городе Резекне. Об этом сообщил портал lsm.lv.

Утром скульптуру сняли с пьедестала. Проститься с бронзовым солдатом «Алешей» пришли местные жители. На месте сноса дежурят правоохранители. В сообщении указано, что территория вокруг мемориала обнесена забором, рядом дежурят полицейские.

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Глава Дмитрова Илья Поночевный предложил мэру латвийского города-побратима Резекне Александру Барташевичу спасти памятник советским воинам и перевезти его в Дмитров.

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Барташевич назвал в соцсетях демонтаж монумента надругательством, которое он не в силах остановить, и большой ошибкой государства. По словам мэра, большинство жителей не поддерживают снос памятника.

Ранее сообщалось о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Жертвами вандалов на Украине стали и другие памятники: генералиссимусу Александру Суворову, фельдмаршалу Михаилу Кутузову, монументы ахтырским и сумским гусарам — героям Отечественной войны 1812 года, — сообщило РИА ФАН.