Почти половина россиян будут смотреть послание Путина в прямом эфире

Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в среду в прямом эфире будут смотреть почти половина (45%) россиян. Об этом со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ сообщил «Интерфакс».

От начала до конца послание Путина собираются смотреть 34% россиян. При этом 11% будут смотреть отдельные фрагменты выступления.

Среди возрастных категорий из тех, кто собирается смотреть выступление Путина в прямом эфире, больше всего людей в возрасте от 60 лет. Таких 71%. При этом целиком послание из них будут смотреть 60%.

Не будут смотреть послание в прямом эфире 42% россиян, которые собираются узнать об основных темах из новостей в СМИ. Среди них большую часть (56%) составляет молодежь.

Каждый десятый россиян не планирует следить за выступлением главы государства.

Для большинства опрошенных (66%) интересно, о чем будет говорить Путин в своем послании.

Опрос был проведен 18 апреля. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Начало выступления — в 12:00. По прогнозам экспертов, глава государства затронет темы экономического развития, стимулирования доходов населения, а также геополитической ситуации.