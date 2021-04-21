Российский лидер Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию. В своем выступлении президент РФ может объявить о новых мерах стимулирования экономики и поддержки социальной сферы, а также затронет и геополитические вопросы, сообщило РИА «Новости».

Глава государства выступит с традиционным ежегодным посланием в центральном выставочном зале «Манеж». Это станет уже 17-м по счету обращением президента РФ к обеим палатам парламента. Выступление начнется в 12:00. На мероприятие аккредитованы около 400 журналистов.

В том, что в послании Путина будут сигналы «вовне» и новые инициативы по стимулированию доходов населения, уверен директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Он отметил, что основные меры по снижению зависимости российской экономики от доллара уже приняты и структура международных резервов изменена.

Путин в своем выступлении уделит особое внимание восстановлению экономики после пандемии и обострению отношений с Западом, считает аналитик «Универ Капитал» Сергей Дроздов. Он указал, что слабый рубль облегчает наполнение бюджета, поскольку выгоден для экспортов. Поэтому Дроздов считает, что в этом направлении вряд ли будут предложены какие-то значимые меры.

Президент РФ определит среди важнейших направлений развития социальную сферу и проекты инфраструктурного развития, отметила глава отдела макроэкономического развития «Финам» Ольга Беленькая. Она не исключила, что Путин затронет и тему новых санкций США против российского госдолга вместе с угрозой их ужесточения. Речь идет о возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT, а также о запрете на приобретение госбумаг на вторичном рынке, пояснила Беленькая. Она предположила, что глава государства коснется темы снижения зависимости от долларовых расчетов с переходом на рубль, как в пространстве ЕАЭС, так и в расчетах с другими странами.

Путин также может предложить бизнесу новые налоговые стимулы для инвестирования в инфраструктурные проекты. Беленькая предположила, что возможны также заявления о продлении программы льготной ипотеки и поддержке малого и среднего бизнеса.