Россияне смогут попутешествовать по «путинским» местам в Сибири

Россияне смогут попутешествовать по местам, где любит отдыхать президент страны Владимир Путин. Туристический маршрут по регионам Сибири совместно с туроператорами разработает Ростуризм, написал «Интерфакс».

В Ростуризме рассказали, что туристы часто интересуются местами, где путешествует Путин. Наблюдая за тем, в каких уникальных местах отдыхает глава государства, у людей возникает желание тоже там побывать и лучше узнать страну.

В связи с этим Ростуризм вместе с ведущими туроператорами решил создать новый туристический маршрут, проект которого обсудят на ближайшем экспертном совете. Планируется, что он охватит несколько регионов Сибири.

В 2022 году Ростуризм обновит стандарты обустройства туристических маршрутов.

«Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать, остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа», — сообщили в ведомстве.

Ранее «360» рассказал, во сколько может обойтись отдых в Сибири.