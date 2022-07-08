Возвращение Канадой отремонтированной турбины трубопровода «Северный поток» приведет к увеличению поставок газа из России в Германию. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобные работы проводятся каждый год. Это предусмотрено регламентом работы трубопровода. Поэтому непонятно, по какой причине Канада не вернула турбину сразу.

«Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один: почему это не сделали сразу», — заявил Песков.

Загрузку трубопровода «Северный поток» снизили до 40% после того, как одну из шести турбин отправили на ремонтное обслуживание. Деталь оказалась в Канаде, откуда ее отказались возвращать, объяснив это действующими санкциями.

Основные поставки газа через «Северный поток» получала Германия. Министр экономики страны Роберт Хабек потребовал от властей Канады вернуть турбину. Он напомнил, что прокачка энергоносителя через трубопровод остановится в связи с плановыми ремонтными работами. Ограниченные поставки сейчас и последующая остановка помешают Германии собрать достаточный объем газа для заполнения хранилищ.

На фоне этих ограничений цены на газ уже выросли до 1900 долларов за одну тысячу кубометров. По данным СМИ, власти Германии уже рассматривают введение квот на потребление газа для населения.