Цены на газ в Европе обновили весенний максимум

Фьючерсы на газ, предусматривающие поставку в августе на хаб TTF в Нидерландах, выросли в цене до 1889,7 доллара за тысячу кубометров. Это самая высокая цена с марта 2022 года. Общий рост стоимости газа составил 5%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как сообщило агентство Bloomberg, рост цен на газ в Европе связан возможностью сокращения поставок из России. Трубопровод «Северный поток» загружен только на 40%, но на следующей неделе его закроют на сезонное техническое обслуживание.

Если трубопровод не вернется к полноценной загрузке после завершения работ, то это поставит под угрозу планы заполнения газовых хранилищ в странах Евросоюза. Кроме того, остается вопрос по возвращению одной из шести турбин «Северного потока», которую Канада отказалась возвращать из-за действия антироссийских санкций.

Министр экономики Германии Роберт Хабек уже обратился к властям Канады с просьбой прислать турбину до полной остановки работы трубопровода. Он подчеркнул, что без мощностей «Северного потока» полностью заполнить газовые хранилища не удастся.