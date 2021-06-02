Пескова спросили, что будет с Украиной без Донбасса

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, что будет с Украиной в случае отделения Донбасса. Представитель Кремля посчитал такие рассуждения неуместными, сообщило РИА «Новости».

У Пескова поинтересовались, какая судьба ждет Украину, если от нее отделится Донбасс. Он признался, что такой вопрос ему не очень понятен.

«Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать», — ответил Песков.

Ранее в мае Песков прокомментировал предположения Евросоюза о том, что Россия якобы планирует поглотить Донбасс. Он сказал, что Россия никогда этим не занималась и не будет никого поглощать.

В апреле пресс-секретарь главы государства объяснил, что имел в виду Владимир Путин, когда в своем послании Федеральному собранию говорил о «красных линиях» в отношениях России с другими странами, включая Украину. Песков пояснил, что эти «красные линии» проходят на рубеже национальных интересов РФ.

В ДНР ранее 1 июня обвинили ВСУ в обстрелах окраины Горловки из минометов. Об этом сообщал RT.