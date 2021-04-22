Кремль обозначил «красную линию» в отношениях с Украиной

«Красные линии» в отношениях России с другими странами, включая Украину, проходят на рубеже национальных интересов. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предостерег страны, поведение которых сравнил с шакалом Табаки, крутящегося вокруг тигра Шерхана, от «красных линий» в отношениях с Москвой.

«Красная линия — это национальные интересы России», — пояснил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что «красные линии» у России есть в отношениях и с Украиной, и с другими странами, а также с разными международными объединениями.

Россия не является и никогда не являлась участницей конфликта в Донбассе, напомнил Песков. Он подчеркнул, что именно Украина должна решать конфликт, а Россия и другие страны в рамках минского формата готовы и дальше делать все, чтобы помочь ей в этом.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил Путину провести переговоры в Донбассе. В Кремле в четверг сообщили, что главе государства доложили об этом предложении, и если Путин посчитает нужным, то ответит на него.