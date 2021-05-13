В Кремле опровергли слухи о желании России поглотить Донбасс

Россия не планировала и не планирует никого поглощать. Москва никогда не занималась подобным. Так глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал заявление ЕС о том, что Москва якобы хочет интегрировать части Восточной Украины.

«[Россия] никогда этим не занималась. Россия не планировала и не планирует никого поглощать», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ Европейского союза сообщило, что Россия якобы «пытается интегрировать части Восточной Украины с помощью незаконных выборов и выдачи местным жителям паспортов». В распространенном заявлении ЕС назвали действия «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». Среди них поддержка в борьбе с гибридными угрозами, киберугрозами и дезинформацией.

Страны Евросоюза призвали помогать Украине в усилении энергетической безопасности, чтобы снизить зависимость от России. В документе подчеркнули, что Запад будет проводить санкционную политику в отношении Москвы в зависимости от ситуации с целостностью и суверенитетом Украины.