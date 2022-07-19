Песков заявил об ожидании новых переговоров по украинскому зерну

Россия ожидает продолжения переговоров по экспорту украинского зерна в ближайшее время. Сами поставки зерновых с территории соседней страны не являются причиной мирового продовольственного кризиса. Такое заявление в эфире Первого канала сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россию в обсуждении ситуации с украинским зерном представляет военная делегация.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что истинные причины продовольственного кризиса не связаны с ситуацией на Украине и ограничением поставок зерна с территории страны.

Накануне с призывом вернуть на мировые рынки продовольствие России и Украины выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что это единственный способ избежать глобального голода в ближайшие годы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проблему с поставками украинского зерна искусственно раздули страны Запада. По его словам, Россия готова экспортировать до 50 миллионов тонн зерновых всем покупателям. По словам главы государства, проблема заключается в сложности со страхованием судов и проведением платежей по контрактам.