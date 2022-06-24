Путин пообещал поставить зерно на мировой рынок
Путин: Россия способна поставить на мировой рынок до 50 млн тонн зерна
Проблемы со снабжением мирового рынка зерновыми культурами искусственно раздуваются западными странами. Россия готова экспортировать примерно 50 миллионов тонн зерна, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с участниками саммита «БРИКС плюс», написало РИА «Новости».
По его словам, в 2022 году Россию ждет богатый урожай.
«Сможет 50 миллионов тонн зерна поставить на мировые рынки. Россия всегда добросовестно исполняла свои обязательства», — заявил российский лидер.
Глава государства добавил, что в нынешних обстоятельствах стало гораздо сложнее работать, так как усложняется страхование сухогрузов, транспорта и проведение платежей по торговым контрактам.
Путин выразил мнение, что заблокированные на Украине семь тонн кукурузы и примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы не решат проблемы.
«Если украинские военные разблокируют порты отгрузки и акваторию Черного моря, то Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды», — подчеркнул он.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она провоцирует мировой голод из-за ситуации с зерном.