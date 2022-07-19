Генсек ООН назвал возвращение России на мировые рынки шансом избежать голода

Возвращение на мировые рынки продовольствия из России и Украины — это шанс избежать голода в целом ряде регионов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам конференции Генассамблеи всемирной организации по проблематике продовольственной безопасности.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН отметил, что голод во многих странах стал реальной опасностью для жителей. В следующем году количество государств с нехваткой продовольствия может еще вырасти.

Гутерриш призвал не медлить с решением для того, чтобы не допустить надвигающейся катастрофы. По его словам, сейчас весь мир должен принять единые решения, чтобы не допустить массового голода.

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — заявил Гутерриш.

Его поддержала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан. Она отметила, что мировой рынок должен оставаться открытым для всех игроков, чтобы избежать глобального кризиса.

Страны Запада обвинили Россию в срыве экспорта зерна с территории Украины. При этом во внимание не брали заминированные ВСУ участки Черного моря, через который ранее власти страны вывозили большую часть продовольствия на мировые рынки.

Президент России Владимир Путин назвал проблему с поставками зерна на мировой рынок искусственно раздутой странами Запада. Он подчеркнул, что российские фермеры готовы экспортировать около 50 миллионов тонн зерна. Президент пояснил, что проблема сейчас заключается не в нехватке продовольствия, а в сложности со страхованием сухогрузов и с проведением платежей по торговым контрактам.