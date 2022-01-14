США пообещали в течение суток раскрыть «сценарий» России по Украине

США собираются в ближайшие сутки озвучить прессе данные о «сценарии» России по Украине. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привели РИА «Новости».

Салливан отметил, что в настоящее время степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации ниже, чем была ранее.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал советник президента США.

Салливан сообщил, что речь может идти о «фабрикации» оснований для последующего обвинения Украины в подготовке «неизбежной атаки» на силы РФ на востоке.

Ранее Салливан заявил, что США намерены оставаться в контакте со своими союзниками и с Россией для определения дальнейших действий после серии встреч в Европе. По его словам, Штаты готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.