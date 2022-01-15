Пентагон заявил о поиске Россией повода для вторжения на Украину

Россия в настоящее время ищет поводы для вторжения на Украину. В Пентагоне заявили, что обладают подтверждающей намерения РФ информацией.

С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель штаб-квартиры Минобороны США Джон Кирби. Его процитировал сайт ведомства.

«У нас есть информация, которая показывает, что Россия уже активно работает над созданием предлога для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — отметил Кирби, не вдаваясь в подробности.

Представитель Пентагона подчеркнул, что ведомство располагает данными о том, что РФ «разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом». По словам Кирби, выглядеть это должно как нападение на оперативных работников или русскоговорящих граждан на Украине и призвано оправдать вторжение Москвы.

Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил о том, что США в течение суток раскроют «сценарий» России по Украине. Он заявил, что речь может идти о «фабрикации» оснований для последующего обвинения Украины в подготовке «неизбежной атаки» на силы РФ на востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал переговоры, которые в последние дни проходят между Россией, Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом.