Песков заявил об отсутствии планов общаться с Маском на марафоне «Новое знание»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не планирует дискутировать с Илоном Маском на марафоне «Новое знание». Глава Tesla и SраsеХ будет отвечать на вопросы участников.

«Мы по отдельности. Он ответит на вопросы молодежи», — рассказал РИА «Новости» Песков.

Маск выступит в «открытом диалоге» марафона в пятницу, в 10:15, сразу после Пескова.

Помимо Маска, на форуме выступят Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Герман Греф, Сергей Собянин, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер, Николай Цискаридзе и основатель Applе Стив Возняк, сообщил ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В России с 20 по 22 мая проходит просветительский марафон «Новое знание» в восьми городах России. Его зрителями могут стать более пяти миллионов человек. Все мероприятия будут транслировать онлайн на сайте российского общества «Знание». Каждый из городов-участников представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии.