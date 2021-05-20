Трансляции онлайн-марафона «Новое знание» за день посмотрели более 5 млн раз

Онлайн-трансляции марафона «Новое знание» набрали более пяти миллионов просмотров за первый день. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Сочи, Владивостоке и Калининграде.

Ежегодно он представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это наука и технологии, спорт, история и культура, индустрия и промышленность, IT. В программе мероприятия пройдет более сотни дискуссий, лекций, открытых уроков, мастер-классов и интервью.

В день открытия марафона перед его участниками выступили первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу в «Яндексе» Андрей Себрант, режиссер Тимур Бекмамбетов, дизайнер Артемий Лебедев, YouTube-блогер Илья Варламов.

Всего на марафон зарегистрировались более трех тысяч человек.