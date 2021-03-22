Лавров заявил о желании сократить использование доллара

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страна должна начать уходить от использования доллара. Это поможет снизить санкционные риски.

Лавров считает, что для этого нужно перейти к расчетам в национальных и альтернативных доллару валютах и уходом от использования контролируемых Западом платежных систем.

«Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — сказал Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.

Он считает, что России и Китаю необходимо укреплять самостоятельность, чтобы не зависеть от решений американских коллег. Лавров заявил, что США намеренно сдерживают развитие других стран, чтобы доминировать.

«Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится „на неправильной стороне истории“. Исторический процесс все равно возьмет свое», — подчеркнул российский министр.