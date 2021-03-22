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    22 марта 2021, 08:22

    Новые санкции США ускорят процесс импортозамещения в России — Минпромторг

    Александр Блинов

    Новые санкции США, введенные против России 18 марта, лишь ускорят процессы импортозамещения. Об этом замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил РБК.

    Новые санкции США ускорят процесс импортозамещения в России — Минпромторг

    Зарубежные страны использовали такой инструмент давления, как санкции, еще во времена СССР, однако это не мешало развитию страны, отметил замглавы Минпромторга. Бочаров подчеркнул, что «санкционное давление включилось не 2 марта», когда администрация американского президента Джо Байдена анонсировала новые рестрикции.

    По словам Бочарова, в России есть стратегия действий на случай введения американских санкций.

    «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — заявил Бочаров.

    Власти США, несмотря на приход новой администрации, продолжают инстинктивно следовать санкционной политике, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, США и другие страны Запада используют санкции в качестве главного инструмента, и дипломатия заканчивается на том моменте, когда разговор превращается в выдвижение ультиматумов.