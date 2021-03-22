Новые санкции США, введенные против России 18 марта, лишь ускорят процессы импортозамещения. Об этом замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил РБК.

Зарубежные страны использовали такой инструмент давления, как санкции, еще во времена СССР, однако это не мешало развитию страны, отметил замглавы Минпромторга. Бочаров подчеркнул, что «санкционное давление включилось не 2 марта», когда администрация американского президента Джо Байдена анонсировала новые рестрикции.

По словам Бочарова, в России есть стратегия действий на случай введения американских санкций.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — заявил Бочаров.

Власти США, несмотря на приход новой администрации, продолжают инстинктивно следовать санкционной политике, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, США и другие страны Запада используют санкции в качестве главного инструмента, и дипломатия заканчивается на том моменте, когда разговор превращается в выдвижение ультиматумов.