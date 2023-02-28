Власть 28 февраля 2023, 13:13 Песков заявил о полной осведомленности Путина о закрытии неба над Петербургом Представитель Кремля Песков: президент Путин информирован о закрытии неба над Петербургом РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин проинформирован о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«У президента полная информация на этот счет. <…> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных», — ответил Песков на вопрос о том, известны ли Кремлю причины временного закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом.

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Утром 28 февраля аэропорт Пулково не принимал лайнеры, воздушное пространство закрыли в радиусе 200 километров. По последним данным, все ограничения уже сняли. Причины случившегося власти пока не озвучивают.

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СМИ писали, что дело было в неопознанном летающем объекте. В связи с этим авиагавань не разрешала самолетам взлетать и также не принимала у себя лайнеры.