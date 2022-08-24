Названа причина, по которой Турция сделала заявление о необходимости вернуть Крым Украине

Высказывание турецких властей о том, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией, соответствует внутриполитической повестке Турции, а также западных стран. Такое мнение высказал политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Сегодня лидеры стран используют правило, которые недавно появилось. Речь идет о действиях, которые направлены на трех потребителей. [Президент Турции Реджеп] Эрдоган и его команда делают заявления, которые важны для турецкого региона — одна история. То, что важно для западных партнеров, — Евросоюз и англосаксы. И что-то делается для партнеров — Россия и Китай. Хочется дружить со всеми и хочется зарабатывать деньги на всех — это позиция Эрдогана», — объяснил Маркелов.

По его словам, такие разнородные сигналы Эрдоган и его команда поддают по военным, экономическим и другим вопросам.

«Все [из команды президента Турции] делают разные заявления. Удивляться этому не надо, потому что это сейчас для политики, для лидеров — норма», — отметил политический советник.

ЕС также делает заявления для людей, внутри Евросоюза, что-то — для Украины, что-то — для России, что-то — для заокеанских партнеров, что-то — для Китая, добавил эксперт.

По его мнению, так делают сейчас все политики, хотя раньше это называлось двойные, тройные политические стандарты.

«Раньше это было скрытой аномалией, сейчас эта норма», — подчеркнул он.

Собеседник «360» напомнил, что недавно Реджеп Эрдоган летал во Львов и обещал устроить встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Потом он подписал очередной пакет экономического взаимодействия с РФ. Речь шла об экспорте, импорте энергоносителей.

«Потом он спокойно после этой истории делает заявление для Китая, что мы тоже с вами играем в азиатском регионе. И делает заявление для американцев, что [типа] вы там не волнуйтесь, все разрулим, мы с вами. Сейчас это вариант нормы», — подытожил Маркелов.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в случае подписания соглашения между Россией и Украиной, Крым должен вернуться на украинскую территорию.