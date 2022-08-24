Турция будет настаивать на том, чтобы Крым перешел Украине в случае подписания соглашения с Россией

Крым должен опять стать частью Украины, если между украинская и российская стороны подпишут соглашение. Такое мнение выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — сказал он. Его процитировал турецкий телеканал TRT.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет из-за политического кризиса на Украине 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Спустя несколько дней на полуострове прошел референдум. Большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за присоединение к России.

Многие страны, в числе которых Украина, США и государства Евросоюза, отказались признать независимость Крыма и его воссоединение с РФ.